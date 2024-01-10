Глава Boeing признал проблемы с лайнером 737 Max

В полёте у самолёта оторвало люк аварийного выхода.фото: wikipedia.org/Jeff Hitchcock--> Производитель самолётов Boeing должен признать свои ошибки после инцидента, когда люк аварийного выхода на лайнере 737 Max 9 оторвался во время полёта.
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