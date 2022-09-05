Анастасия Ракова: С начала года около 3000 специалистов обновленных столичных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре ДЗМ

Всего по программе обновления поликлиник ремонтируется более 200 объектов Сотрудники поликлиник Москвы, открывающихся после ремонта по столичной программе обновления учреждений здравоохранения, проходяи обучение в Кадровом центре Депздрава Москвы.
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