Bild: Репетиция парада Победы в России напугала ФРГ

В Германии с тревогой наблюдают за подготовкой России к параду Победы, как сообщает издание Bild. По мнению журналистов, Кремль продемонстрировал образцовое боевое подразделение, которое отличается высокой эффективностью, прагматизмом и смертоносностью.
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