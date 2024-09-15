Число погибших в результате наводнений в Центральной Европе выросло до шести

Один человек погиб в Польше при наводнении, сообщил премьер Туск. В результате число погибших при наводнениях из-за сильных дождей в Центральной Европе выросло до шести: утром о погибшем сообщили власти Австрии, накануне четыре человека погибли в Румынии, еще четверо числятся пропавшими без вести в Чехии.
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