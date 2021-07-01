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Мэр Челнов Магдеев назвал бизнесмена Алексея Миронова Карабасом-Барабасом

Мэр Челнов Магдеев назвал бизнесмена Алексея Миронова Карабасом-Барабасом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время объезда стройплощадок нового здания для театра «Мастеровые» и полилингвальной школы в рамках проекта «Адымнар» вспомнил о местном предпринимателе Алексее Миронове и назвал его Карабасом-Барабасом.

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