Мэр Челнов Магдеев назвал бизнесмена Алексея Миронова Карабасом-Барабасом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время объезда стройплощадок нового здания для театра «Мастеровые» и полилингвальной школы в рамках проекта «Адымнар» вспомнил о местном предпринимателе Алексее Миронове и назвал его Карабасом-Барабасом.