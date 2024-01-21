Лошадь главы Чечни Рамзана Кадырова стала победителем скачек в Дубае

Скакун по кличке Туз из конюшни Dakki Stable чеченского коневладельца Хамзата Закаева установил новый рекорд розыгрыша Dubawi Stakes, который прошел на ипподроме «Мейдан» в Объединённых Арабских Эмиратах.
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