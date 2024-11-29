Командир взвода ДПС из Псковской области потушил загоревшийся автомобиль

Утром на улице Чудская города Пскова командир взвода ДПС № 1 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Александр Федотов во время несения службы увидел, что посреди автодороги стоит легковой автомобиль «Тойота», из-под капота которого вырываются языки пламени, а владелец пытается его потушить огнетушителем.