Тюменский депутат предложила рассказывать о Путине в школах

Депутаты Тюменской областной думы хотят внедрить в школьную программу урок о Владимире Путине. На комиссии по депутатской этике депутат Лариса Цупикова предложила рассказывать детям о главе государства в рамках «Разговоров о важном».
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