БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области

Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области

Елена Острякова .   Несколько дней назад Россия была потрясена странным приговором екатеринбургского суда, который решил ограничиться штрафом в 7 тыс рублей для 56-летнего Александра Неустроева, издевавшегося над 11-летним мальчиком с символом Z на шапке.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А почему не в ГенПрокуратуру РОССИИ. Сейчас все начнут ВВП жаловаться? Что у ГенПрокуратуры нет сил на районный суд?
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45 мин.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Типа на парашу? Ведь встретяся же там с кем-то
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44 мин.
v
viach
Наверно, там сидят такие же, сочувствующие загранице.
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5 мин.

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