Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области
Елена Острякова .
Несколько дней назад Россия была потрясена странным приговором екатеринбургского суда, который решил ограничиться штрафом в 7 тыс рублей для 56-летнего Александра Неустроева, издевавшегося над 11-летним мальчиком с символом Z на шапке.
Комментарии
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А почему не в ГенПрокуратуру РОССИИ. Сейчас все начнут ВВП жаловаться? Что у ГенПрокуратуры нет сил на районный суд?
Типа на парашу? Ведь встретяся же там с кем-то
Наверно, там сидят такие же, сочувствующие загранице.
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