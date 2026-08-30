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Поступления в казну от туристического налога удвоились и достигли 7 млрд

Поступления в казну от туристического налога удвоились и достигли 7 млрд

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов За восемь месяцев 2026 года поступления от туристического налога в муниципальные бюджеты достигли 7 млрд рублей.

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