Во Владивостоке стартовала экспедиция к затонувшей подлодке М-49

Владивосток стал отправной точкой комплексной научной историко-исследовательской экспедиции, направленной на изучение советской подводной лодки М-49, погибшей в 1941 году в акватории залива Петра Великого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии