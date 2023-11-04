Киев заочно предъявил обвинения патриарху Кириллу

Главу РПЦ обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.фото: kremlin.ru--> Офис генпрокурора Украины объявил о заочном предъявлении обвинений патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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