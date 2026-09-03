Топливный кризис в России: водители часами стоят за бензином, а некоторые даже переходят на удалёнку – в офис ездить не на чем

Топливный кризис в России: водители часами стоят за бензином, а некоторые даже переходят на удалёнку – в офис ездить не на чемВ ряде сибирских городов автомобилисты столкнулись с острой нехваткой топлива на заправочных станциях.
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