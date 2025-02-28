Изменит ли март тенденции криптовалют

По мере приближения февраля к концу криптовалютное сообщество готовится к критическому марту, который как ожидается принесет значительные события влияющие на различные глобальные проблемы, включая таможенные тарифы, продолжающийся конфликт на Украине и колеблющиеся процентные ставки.