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Будет вкусно

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Нежный паштет с рыбой: идеальное сочетание продуктов, а подать можно на хлебе или в тарталетках

Нежный паштет с рыбой: идеальное сочетание продуктов, а подать можно на хлебе или в тарталетках

Здравствуйте, дорогие читатели! На неделе я приготовила восхитительный паштет из красной рыбы. Он невероятно нежный и вкусный.

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