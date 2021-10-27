Любопытно, однакоЗдоровье«Помирайте дома! Если вы не привились и заболели, не звоните в скорую!»- главный врач детской клинической больницы Новожилов Лотерейно-принудительная спец-операция по вакцинированию непослушных россиян выходит на качественно новый уровень.Вернуться к статье6114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КостинПравильно, в общем, дядька написал. Видать наболело. Ну если не хотят вакцинироваться, ну тогда и лечиться не зачем. Ведь, по их мнению, и ковида никакого нет.Александр ПавловА вакцинированным какая необходимость лечиться в больнице? Они же если и болеют, то без угрозы для жизни и здоровья? Во всяком случае так нам говорят.АБАлександр БВы с Владимиром Новожиловым просто сказочные долбоебы. Другова определения для подобного рода особей, нет.барабана сРазве господин Новожилов ЕЩЕ ВРАЧ????????Сергей АнищикБлин, чего-то пропустил момент, когда ВСЕ другие болезни (кроме "короны") внезапно исчезли... или, например, аппендицит тоже стал версией ковида? ))БагираБагираДа неужели.. Вы засранцы вакцинацию саботируете, но этого вам мало, - так ещё из-за вас, поверившие люди вам умирают. А потом, такие уроды, как ни в чем ни бывало прутся на народные деньги лечиться и задаете дебильные вопросы, вылупив наглые бельма.Ринат БесфамильныйВакцинация вакцинацией. а вот врачебную помощь врач ОБЯЗАН оказать, у нас кроме ковида есть и другие болезниИрина Серафимова (Микова)А как ещё идиотов убедить вакцинироваться?Виктор НеизвестноСам дебил. Чтоб ты сдох со своей вакцинойИрина Серафимова (Микова)И Вам вдесятеро того, чего мне пожелали.Регина ТолстоброваПохоже вы не культурный совсем, раз оскорбляете людей.Сергей РубцовСам сдохни баран!!!Ночной кошмарИрина называет вещи своими именами и никого не оскорбляет. Если вы приняли её комментарий на свой счёт, то это ваши проблемы. Разбирайтесь со своим идиотизмом сами.Виктор НеизвестноСдохнет и с прививкойВячеслав Белослюдови кто же вас оскорбил ? вам просто правду сказали ! если вы не признаёте вакцинацию , значит вы не признаёте медицину ! зачем тогда идёте в больницы ? лечитесь дома ! тут врут про массу смертей после вакцинации ? только сначала расскажите про тех, кто покупает себе сертификаты , ковид-паспорта, пцр-тесты ! по всему миру это распространено ! все об этом знают и всё равно врут ! конечно , если признаться , то можно и срок реальный получить и штраф огромный. вакцинироваться вот только с полгода не получится . вот и дохнут кретины ! хотели быть самыми умными ? брысь из больниц ! из-за вас закрывают больницы, переводят их в ковидники, отменяются плановые операции . вы убийцы ! тупорылые убийцы ! не хотите прививаться ? сидите дома и не суйтесь в больницы! вы от них отказались сами !N S!!!!!!!!!!!!+++++++++++БагираТы и без вакцины сдохнешь.. от глупости и злобыРегина ТолстоброваКак бы то не было, но помощь оказывать они обязан ы людям не смотря ни на что. И не стыдно такое говорить.Ночной кошмарТому кто считает, что не обязан вакцинироваться, помощь оказывать никто не обязан. Всё по честному.Александр ПавловЯна Чекулаева (Белых)Антоний Великий говорил не о физически больных людях, а о психически больных, больных духом, коими и являются все тупые антиваксерыОлег ВиноградовСам не помри. Выполняй свою работу и не вякай.Ночной кошмарДа он то не помрёт при любом раскладе. А вот тебя лечить никто не будет. На всех идиотов ни коек, ни ИВЛ не хватит. Так что лечить будут только привитых.Nikita Kopitovа этот, с позволения сказать "врач" способен внятно объяснить, что такое "ковид" сколько его разновидностей, чем он отличается от гриппа, бронхита, пневмонии, какие осложнения дает-как путем передается?!? а насчет вакцины-из чего состоит и какие побочные эффекты от нее,а то поставила тут одна(работодатель заставил-первую уколу)а у нее волосы выпадать стали.Вот если четко грамотно объяснит про все это и возьмет на себя ответственность за последствия прививки,то можно и поставить.А насчет отказа в приеме,то пусть свои приказы изучит.Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются. 2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. 3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Nikita KopitovОперативный штаб Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти был создан 27 января 2020 года для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В состав оперативного штаба вошли: Голикова Т.А. Председатель штаба Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Попова А.Ю. Заместитель председателя штаба Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Кривонос О.В. Ответственный секретарь штаба Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Горовой А.В. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Данкверт С.А. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дитрих Е.И. Министр транспорта Российской Федерации Зиничев Е.Н. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Левин Л.Л. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Моргулов И.В. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Моряков А.М. Заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации Мурашко М.А. Министр здравоохранения Российской Федерации Савельев В.Г. Генеральный директор публичного акционерного общества "Аэрофлот – российские авиалинии" Ну да,возглавляет штаб человек проводивший оптимизацию медицины,а где ж в штабе вирусологи и эпидемиологи,могли б для приличия включить "изобретателя" "вакцины"мосье ГинцбургаДАЛЬНИЙ СВЕТТолько что этот ... (не поворачивается у меня язык назвать его врачом) наговорил себе как минимум на две статьи Уголовного кодекса (УК РФ Статья 124 - неоказание помощи больному и УК РФ Статья 125 - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии). Теперь у меня вопрос к Министерству Здравоохрания РФ: после такого высказывания этот недоврач так и будет работать в вашей системе здравоохранения, да ещё главным врачом??? Или обязательно надо чтобы кто-то написал на него заявление в Прокуратуру, только тогда вы уберёте этого недоврача из своей системы?... Странное совпадение, что этот недоврач является именно главным врачом ДЕТСКОЙ клинической больницы. Я думаю, все уже слышали, что они хотят начать прививать детей, поэтому я считаю что СОВПАДЕНИЯ ЗДЕСЬ НЕТ. По-моему мнению, это очень похоже на заказ.Nikita KopitovДа вряд ли уволят,он же скорее всего лишних вопросов не задавал,задания по оптимизации выполнял(иначе вряд ли б удержался главврачом)Александр СимаковА этот врач что, уже оставил конкретного пациента без помощи?Александр ТретьякПервую помощь врач должен оказать , но идиотов которые не вакцинируются , а некоторые долб..бы еще и сертификаты покупают .Ночной кошмарО как непривитые заволновались... А хрен вам. Врачи объявят забастовку и вы вприпрыжку побежите вакцинироваться. Вы только в интернете выпендриваться можете, а как старуха с косой замаячит на горизонте, так в штаны делаете.Сергей ПетровНовожилов - не врач. Дерьмо.Nikita KopitovВакцинированные пишущие тут, а вы чего так переживаете то, вам уже вкололи(заболеть вы вроде не должны с вашей токи зрения), теперь не забывайте каждые полгода - год ревакцинироваться, для "заправки иммунитета" и не обижайте мадам арбидол и чубайса с гинцбургом они владеют акциями заводиков по выпуску "живительной жидкости"Виктор НеизвестноКакое лечение, на следующий год хотят сократить финансирование здравоохранения на 117 милиардов и при этом хотят убедить меня, что они заботятся о моём здоровье. Ну бред. Да дебилы верят, что озабочены их здоровьем. А это просто бизнесВиктор НеизвестноБаран почитай бюджет следующего года от правительства. Ой извени вы же читаете с трудом, вам зомбоящик ближе и понятней, думать не ваша прерогативаВиктор НеизвестноПравда, истинная правдаТатьяна Леухина (Журавлёва)В последнее время наши врачи превратились в рвачей, которые за огромные бабки, которые платят за ковидных больных , забыли всё, чему их учили в вузах и продали свою совесть. Принуждать к вакцинации и ущемлять в правах людей нельзя! Зачем тогда люди платят налоги этому государству и отчисляют на медицину? Зачем тогда вообще такое государство ? Почему в одних странах переболевшие дома и не обратившиеся за медпомощью при наличии большого количества антител у них не ущемляются в правах и им дают коды и гринпасы? Между прочим Песков, Лавров и сам президент не вакцинируются и не ревакцинируются , объясняя это журналистам наличием у них большого количества антител. А у нас все в стране равны! Или остальные рылом не вышли?Валерий ВавиловЛечение одного больного с ковидом обходится бюджету 130000р. Вопрос- почему я законопослушный гражданин РФ должен из своего кармана оплачивать лечение засранцев, утверждающих, что земля плоская??? Между прочим, все перечисленные лица вакцинированы- не лепите горбатого Татьяна! Что бы вас дебилов не ущемляли в правах, нужно ущемить в рублях. Заболел не привитым- выжил, оплати лечение из своего кармана, а государство на эти деньги пусть строит школы, больницы, выплатит пенсионерам помощь. Вы так орете, когда государство тратит деньги в майские праздники? Или это уже другое????Александр Антипин((((Заболел не привитым- выжил, оплати лечение из своего кармана,))) Не-е-е-е-т!!! Заболел ПРИВИТЫМ- выжил, оплати лечение.На тебя же такое дорогющее лекарство затрачено,а ты заболел.Так ,для инфы.В моём окружении болеют СИЛЬНО,ОЧЕНЬ СИЛЬНО только ПРИВИТЫЕ.С поражение до 25% лёгких.А непривитые в очень лёгкой форме болеют.Ингерман Ланскаясталена на вас, дэбилов, нет. он бы только бровью повёл и вы. придурки, тут же сами себе вкололи по пять уколов в задницы и бошки..... сталена на вас нет!!!Валерий ВавиловПоздравляю- и желаю что бы тебя пронесло (выбери сам, что тебе подходит). А если честно- штоб вы сдохли быстрее. Заипала эта тягомотина. Твои привитые купили сертификаты. А непривитые в очень легкой форме выздоравливают- под легкой белой простыней, у патологоанатома в морге. Впрочем ,нахер вы дебилы кому нужны- мир освобождается от мусора и вполне успешно!Александр АнтипинТебя лечить нужно.Кащенко по тебе плачет.Хотя....уже поздно,не поможет.Тебя наверное в детстве роняли....Igara Derсвой хрен ущеми,придурокМиланаПрезидент вакцинировался чуть ли не первый!МиланаЯ и так лечилась за свой Счёт и Кт тоже.ВалентинаВрачи перед вакцинацией сначала выполняли бы необходимые обследования, чтобы не вакцинировать тех,кого нельзя вакцинировать, тогда, возможно, смертей после вакцинации было меньше.Ингерман Ланскаякухарка с 3 классами школы, смертей после вакцины Спутник V НЕТ!!! ....Санек Совков Совковвсё правильно ! оказались от прививки !! идите лесом !!Ингерман ЛанскаяКАК? махровый совок попёр против линии секты камуноидов-идиотов???Санек Совков СовковEPElena PanovaTак и должно быть - нет прививки - лечись дома ромашкой! Сколько ещё может государство денег тратить на этих непривитых идиотов?!Эдуард НалимовНе от большого ума,идиоты это вы!Одиссейну, зачем же ромашкой!!!! Намедни рассказывали о совершенно революционном методе: выстрел крапивной пулей в голову. ))))ОдиссейЭдуард, Вы - несомненно, СВОБОДНАЯ личность, а не проститутка, так будьте честным и последовательным: отказавшись от вакцинации, потому, что Вы не доверяете медицине - откажитесь от госпитализации, потому что там ТА ЖЕ САМАЯ медицина. А естественный отбор никто не отменял...Александр ПавловЯне Чекулаевой (Белых): ...или наоборот,-агрессивные "ваксеры"Александр СимаковКогда идешь прививаться от ковида, даешь согласие на вакцинацию (официально, с подписью на бланке). Так же официально (с подписью на бланке, с печатью, в пяти, блин, экземплярах, с отметкой в Госуслугах, с QR-кодом) нужно фиксировать ОТКАЗ от вакцинации! С объяснением причины, хотя это не обязательно. И вот тогда уже, на законном основании (Дума, ау, ты где?) - или платное лечение в случае заболевания КОВИДОМ, или отказ от госпитализации. Эти идиоты антиваксеры на каждом углу вопят, что у человека должно быть право выбора - вакцинироваться или нет. Так вот, надо право выбора им и предоставить - или лечиться ПЛАТНО, или лечиться дома, настоем из ромашки.Александр ЧаловЯ чуть не сдох от КОВИДа, но врачи спасли и ни копейки не взяли, причем отвезли в больницу, лечили, кормили и через 2 недели домой отвезли. Честь им и хвала.SergКто такое говорит, первым и будет умирать!VBvladimir bedarevУволить по собственному желанию.Лебедев Андрей ЮрьевичНевакцинированных лечить за деньги.Николай Викторович КарташевЭто высказывание не врача,а обыкновенного деревенского коновала.Врач обязан оказать больному пациенту необходимую помощь,даже не согласно данной клятве Гиппократа,а просто по человечески,но при отсутствии чести и совести это не возможно,это тоже самое,что и продажа мед.работниками поддельных сертификатов на вакцинацию,прекрасно осознавая,что это возможная смерть пациента по предварительному сговору. Правоохранители ваш выход!Комментировать
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