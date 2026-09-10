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Царьград

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В Кемерове духовенство выступило против оккультизма в медиа

В Кемерове духовенство выступило против оккультизма в медиа

В Кемерове прошёл форум Всемирного русского народного собора, участники которого предложили запретить распространение оккультных тем в медиа и соцсетях.

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