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Atlanta Falcons to start QB Cooper Rush in place of injured Tua Tagovailoa

The Atlanta Falcons will start Cooper Rush in place of injured quarterback Tua Tagovailoa in their season opener, they announced Friday.

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