Этот тест непроходим для вас, зрители из СССР: Угадайте советские кинокомедии Леонида Гайдая по первому кадру

В лучшем случае вы его пройдете скромненько, но со вкусом, в самом лучшем — без шума и пыли, а на самом деле — дешево, надежно и практично! фото: из кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968)Тест наш веселый, хотя собрали мы вас в него по грустному поводу: сегодня годовщина кончины великого отечественного режиссера Леонида Гайдая.