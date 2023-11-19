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Этот тест непроходим для вас, зрители из СССР: Угадайте советские кинокомедии Леонида Гайдая по первому кадру

Этот тест непроходим для вас, зрители из СССР: Угадайте советские кинокомедии Леонида Гайдая по первому кадру

В лучшем случае вы его пройдете скромненько, но со вкусом, в самом лучшем — без шума и пыли, а на самом деле — дешево, надежно и практично! фото: из кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968)Тест наш веселый, хотя собрали мы вас в него по грустному поводу: сегодня годовщина кончины великого отечественного режиссера Леонида Гайдая.

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