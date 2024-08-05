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Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Киргизии

Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Киргизии

Известия/Зураб Джавахадзе Армения не примет участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие - 2024", которые пройдут с 3 по 15 сентября в Киргизии.

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