Гибель командира 4-й бригады генерала Груниса подтвердили в Минобороны

Гибель командира 4-й бригады генерала Груниса подтвердил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ.
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