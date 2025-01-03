871-й гол Овечкина, «Интер» в финале Суперкубка Италии, «Краснодар» проиграл в суде, Канада вылетела с домашнего МЧМ, Амундсен снялся с «Тур де Ски» и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б), Овечкин забил 871-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 23), но завершил матч с «минус 2» и не смог пробить Флери в серии буллитов, Тренин поразил ворота «Кэпиталс» в меньшинстве.