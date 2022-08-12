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Ник Кириос: «Вы пять лет рисовали меня ужасным человеком, но сейчас все это смылось. Я вдохновляю миллионы людей»

Австралиец Ник Кириос рассказал, что в нем изменилось и что он пытается доказать миру. Вопрос ему задали в свете того, что сейчас кажется, что теннис стал для него очень важен – хотя так было не всегда.

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