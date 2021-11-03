Все думали, откуда в СССР появлялись дети, если «секаса не было»! Соседи-американцы выяснили это с помощью странного пододеяльника!

Позитив для оптимистовПолитикаВсе думали, откуда в СССР появлялись дети, если «секаса не было»! Соседи-американцы выяснили это с помощью странного пододеяльника! Время чтения2 мин.Просмотры4.3k. У меня друзья-соседи по общаге уехали в начале 90-х в США в поисках новой жизни.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей НововожиловМихаил Николаевич Задорнов не зря говорил про американцев "ну тупые". И секс и любовь в СССР были, и проститутки были.ирина Северова северова (гуляева)"Залазила " ? А он потом "слазил"? ....Фу....Комментировать
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