Как объяснить ребёнку, почему краб ходит боком: разбор для родителей

Дети обожают наблюдать за крабами — смешными, боком убегающими по песку. И почти всегда звучит один и тот же вопрос: «А почему он так ходит?» За этим «почему» скрывается удивительная эволюционная история, которую можно пересказать даже дошкольнику.
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