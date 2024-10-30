В Москве назвали залогом мира на Корейском полуострове отказ США от конфронтации

Залогом сохранения мира на Корейском полуострове может стать отказ США от курса на конфронтацию в духе холодной войны, говорится в заявлении МИД России по итогам встречи в Пекине замглавы ведомства Андрея Руденко и спецпредставителя КНР в регионе Лю Сяомина.