В Москве назвали залогом мира на Корейском полуострове отказ США от конфронтации

Залогом сохранения мира на Корейском полуострове может стать отказ США от курса на конфронтацию в духе холодной войны, говорится в заявлении МИД России по итогам встречи в Пекине замглавы ведомства Андрея Руденко и спецпредставителя КНР в регионе Лю Сяомина.
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