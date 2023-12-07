В Норвегии подняли вопрос о санкциях против Китая из-за его помощи России

Член норвежского парламента Гюри Мельбю обратился к главе министерства иностранных дел страны Эспену Барту Эйде с вопросом о том, что делает Осло для предотвращения обхода санкций против России со стороны Китая.
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