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На IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» состоялось награждение партнеров

На IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» состоялось награждение партнеров

07 декабря 2022 года, мкр. посёлок Врангель, Приморский край. В Нижнем Новгороде в рамках открытия IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» прошла церемония награждения клиентов и партнеров по результатам работы за 2022 год.

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