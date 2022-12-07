На IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» состоялось награждение партнеров

07 декабря 2022 года, мкр. посёлок Врангель, Приморский край. В Нижнем Новгороде в рамках открытия IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» прошла церемония награждения клиентов и партнеров по результатам работы за 2022 год.