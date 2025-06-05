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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Контейнерных аргонавтов спасают авто, проблемы РЖД и заторы на границе. Чем больше «ящиков», тем меньше «ящиков»: железная дорога не понимает, что происходит с контейнерными потоками

Контейнерных аргонавтов спасают авто, проблемы РЖД и заторы на границе. Чем больше «ящиков», тем меньше «ящиков»: железная дорога не понимает, что происходит с контейнерными потоками

«Все хотят постоянного роста контейнерооборота, но чудес не бывает, для нормального развития рынка необходимы и обвалы!» — такое неоднозначное заявление генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов сделал на форуме «Логистика 2025.

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