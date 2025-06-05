Контейнерных аргонавтов спасают авто, проблемы РЖД и заторы на границе. Чем больше «ящиков», тем меньше «ящиков»: железная дорога не понимает, что происходит с контейнерными потоками

«Все хотят постоянного роста контейнерооборота, но чудес не бывает, для нормального развития рынка необходимы и обвалы!» — такое неоднозначное заявление генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов сделал на форуме «Логистика 2025.
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