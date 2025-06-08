Комполка Дараева представили к Герою России за прорыв к Днепропетровской границе

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Генерал-майор Александр Нилов, командир танковой дивизии и Герой России, сообщил о представлении к званию Героя Российской Федерации командира танкового полка Евгения Дараева.
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