Урал ждут морозы до -22°C и сильные ветра: прогноз на три дня

В ближайшие дни Уральский федеральный округ накроют морозы до -22°C, сильные ветра и осадки. В регионах ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидаются переменная облачность, туман и гололедица, сообщают региональные гидрометцентры.