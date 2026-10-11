Песков назвал спокойным отношение Шрёдера к критике из-за встречи с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не беспокоился из-за возможной критики на Западе в связи с его встречей с российским лидером Владимиром Путиным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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