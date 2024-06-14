У берегов Канады найдены обломки последнего судна знаменитого исследователя Арктики

Судно было обнаружено с помощью гидролокатора на глубине 390 метров в холодной воде. Обломки последнего корабля, принадлежавшего знаменитому британскому исследователю Антарктиды Эрнесту Шеклтону, были обнаружены у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.