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Уволенный за участие в марафоне сотрудник отсудил у компании 5,7 млн рублей компенсации

Уволенный за участие в марафоне сотрудник отсудил у компании 5,7 млн рублей компенсации

В Нидерландах сотрудник туристической компании лишился работы после того, как пробежал марафон во время больничного .

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