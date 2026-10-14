Судовладельцам рекомендовано завершить навигацию и подготовить лодки и катера к зимнему хранению из-за усиления ветра, мокрого снега и риска обледенения.
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