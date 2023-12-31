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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Адамс войдет в штаб Монти Уильямса в «Детройте»

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс, чьи «Пистонс» в субботу вечером завершили 28-матчевую проигрышную серию, решил пригласить Адамса, поскольку ассистент Дэн Берк отсутствовал в команде в течение последнего месяца по причине, которую Уильямс назвал «личной ситуацией».

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