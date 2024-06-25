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В ФРГ задержали подозреваемых в шантаже семьи гонщика Михаэля Шумахера

В ФРГ задержали подозреваемых в шантаже семьи гонщика Михаэля Шумахера

С семьи легендарного гонщика "Формулы-1" требовали несколько миллионов евро за то, чтобы не публиковать в даркнете имеющиеся в распоряжении шантажистов файлы.

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