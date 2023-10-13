Между простыми бойцами ВСУ и высокопоставленными украинскими националистами в их командовании всё чаще возникают конфликты, которые перерастают в массовые бунты на почве того, что насильно мобилизованные жители «незалежной» не хотят умирать.
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