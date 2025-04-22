Бессмертный полк онлайн: как принять участие

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. В День Победы россияне смогут увидеть на экранах телевизоров, билбордах и медиаэкранах на улицах и площадях городов лица своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне и работали в тылу.
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