Шокирующая развязка: Англия забила на 91-й минуте и вырвала победу у Нидерландов в полуфинале Евро-2024

Англия взяла верх над Нидерландами и второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по футболу. На седьмой минуте Хави Симонс воспользовался ошибкой Деклана Райса и дальним ударом застал врасплох Джордана Пикфорда, однако подопечные Гарета Саутгейта быстро отыгралась — Гарри Кейн реализовал пенальти за накладку Дензела Думфриса.