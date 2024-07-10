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Шокирующая развязка: Англия забила на 91-й минуте и вырвала победу у Нидерландов в полуфинале Евро-2024

Шокирующая развязка: Англия забила на 91-й минуте и вырвала победу у Нидерландов в полуфинале Евро-2024

Англия взяла верх над Нидерландами и второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по футболу. На седьмой минуте Хави Симонс воспользовался ошибкой Деклана Райса и дальним ударом застал врасплох Джордана Пикфорда, однако подопечные Гарета Саутгейта быстро отыгралась — Гарри Кейн реализовал пенальти за накладку Дензела Думфриса.

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