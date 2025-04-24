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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер не смог продолжить встречу с «Хьюстоном» после опасного падения на спину из-за столкновения в воздухе

Защитник Амен Томпсон врезался в форварда «Уорриорз», когда он был в прыжке в своей «краске» во время борьбы за подбор.

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