Депутата, предложившего лишать мигрантов гражданства за отказ от воинского учета, обвиняют в разжигании
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Депутата, предложившего лишать мигрантов гражданства за отказ от воинского учета, обвиняют в разжигании
Какие-то странности творятся в последние дни в вокруг всего связанного с незаменимыми специалистами на территории РФ.
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Ослоёбов и дрочил! Следует приступить к выдворению иностранцев, проживающих нелегально и нарушающих законы. Потребуется ограничить количество прибывших до разумных пределов с помощью депортации на исторические родины. Чемодан - вокзал - кишлак - любимый ишак.
Вы слышали про Спецстрой России ? Вот туда их в стройбаты. Кто-то же должен заниматься разборкой завалов в городах Донбасса.
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