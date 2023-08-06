Любопытно, однако

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Депутата, предложившего лишать мигрантов гражданства за отказ от воинского учета, обвиняют в разжигании

Депутата, предложившего лишать мигрантов гражданства за отказ от воинского учета, обвиняют в разжигании

Наши многонациональные новости Депутата, предложившего лишать мигрантов гражданства за отказ от воинского учета, обвиняют в разжигании Какие-то странности творятся в последние дни в вокруг всего связанного с незаменимыми специалистами на территории РФ.

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Комментарии
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Александр Александров
Ослоёбов и дрочил! Следует приступить к выдворению иностранцев, проживающих нелегально и нарушающих законы. Потребуется ограничить количество прибывших до разумных пределов с помощью депортации на исторические родины. Чемодан - вокзал - кишлак - любимый ишак.
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18 мин.
tsan tsan
Вы слышали про Спецстрой России ? Вот туда их в стройбаты.  Кто-то же должен заниматься разборкой завалов в городах Донбасса.
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16 мин.
a
ashotbalyan195254
Пфр=фмс=сфр=ммм
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8 мин.

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