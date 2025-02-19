AJHB: медитация дьяхна и глоссолалия используют один ментальный цикл

Канадские ученые из Университета Макгилла при участии коллег из Австралии и США нашли общий механизм в буддистской медитации дьяхна (или джхана) и практике глоссолалии, к которой прибегают представители некоторых христианских конфессий.
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