Разведка говорит на другом языке

Визит директора ЦРУ в Москву стал редким и знаковым эпизодом в российско-американских отношениях. Что стоит за этим контактом, какие вопросы действительно могут обсуждаться между разведывательными ведомствами и можно ли рассматривать поездку как сигнал к возобновлению более широкого диалога между Москвой и Вашингтоном? На эту тему «Актуальные комментарии» поговорили с политологом-американистом Михаилом Синельниковым-Оришаком.