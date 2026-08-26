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Актуальные комментарии

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Разведка говорит на другом языке

Разведка говорит на другом языке

Визит директора ЦРУ в Москву стал редким и знаковым эпизодом в российско-американских отношениях. Что стоит за этим контактом, какие вопросы действительно могут обсуждаться между разведывательными ведомствами и можно ли рассматривать поездку как сигнал к возобновлению более широкого диалога между Москвой и Вашингтоном? На эту тему «Актуальные комментарии» поговорили с политологом-американистом Михаилом Синельниковым-Оришаком.

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