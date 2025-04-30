Встали колом: владивостокцы застряли в пробках в преддверии праздников

В преддверии майских праздников дороги Владивостока погрузились в хаос. Уже сейчас огромные пробки наблюдаются во всех районах города, а застрявшие в потоке автомобилисты пишут жалобы в агрегаторах, сообщает PRIMPRESS.
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