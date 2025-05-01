Майские. Шашлындосы. Рост цен на мясо не может остановить русского человека от удовольствия пожарить его на открытом огне.
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Майские. Шашлындосы. Рост цен на мясо не может остановить русского человека от удовольствия пожарить его на открытом огне.