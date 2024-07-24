Очевидец взрыва авто на севере Москвы рассказал о спасении пострадавших

Очевидец взрыва авто на севере Москвы рассказал 24 июля «Известиям» о том, как спасал пострадавших.Он сообщил, что владелец авто, которому оторвало ноги в результате инцидента, был в сознании, когда его выносили из машины.
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