Эксперт: У Алиева есть ещё одно требование к Пашиняну, о котором не говорят общественности

Бениамин Матевосян пришёл к выводу, что Азербайджан будет добиваться "расформирования" АрменииНедавно посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что в Армении не будет работать ни один институт Нагорного Карабаха.
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