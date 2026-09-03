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Иркутск Сегодня

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Наушники и беспечность: почему железная дорога остается зоной повышенной опасности в Иркутске

Администрация Иркутска напомнила о строгом соблюдении правил безопасности на железной дороге. С начала 2026 года в городе зафиксированы случаи травмирования четырёх человек, включая одного несовершеннолетнего.

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