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Китайский вице-премьер встретился с замминистра финансов США

Китайский вице-премьер встретился с замминистра финансов США

Вице-премьер Госсовета КНР, координатор по торгово-экономическим связам между Китаем и США Хэ Лифэн провел встречу с заместителем министра финансов Соединенных Штатов по международным вопросам Джеем Шамбо.

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