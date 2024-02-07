Китайский вице-премьер встретился с замминистра финансов США

Вице-премьер Госсовета КНР, координатор по торгово-экономическим связам между Китаем и США Хэ Лифэн провел встречу с заместителем министра финансов Соединенных Штатов по международным вопросам Джеем Шамбо.
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